【男子】◇小学生▽１００㍍ ①松村春汰（朝里ＴＦＣ）②堀畑（旭川ＡＣ）③平井（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②梅田（小樽Ａ・Ｊ・Ｃ）③藤原（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①磯谷尚汰（旭川ＡＣ）②小野寺（旭川ＴＲＣ）③渡辺（小樽Ａ・Ｊ・Ｃ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ（中山結翔、平井悠晴、中園未那斗、堀畑磨雄）５２秒９９＝道北小学新②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ―Ｂ▽走り幅跳び ①松村春汰（朝里ＴＦＣ）②平井（旭川ＡＣ）③中山（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①佐々木春馬（神居東陸上少年団）②佐藤（なよろＪＡＣ）③中山（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①辰巳航誠（枝幸陸上クラブ）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②桂田（緑が丘）③上島（東鷹栖）

◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤凜（旭商）②高口（アサヒズ・フェザー・アスリート・パフォーマンス）③藤矢（神居東中）▽４００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②荒木関（旭志峯）③池田（東海大北海道）▽１５００㍍ ①村田伊吹（神居東中）②佐藤（旭志峯）③前畑（旭東）▽３０００㍍ ①岡元翔海（旭川ＡＣ）②荒井（旭川ＡＣ）③高田（緑が丘中）▽５０００㍍ ①後藤凌成（旭工）②六郎田（士別翔雲）③阿部（作・ＡＣ北海道）▽１１０㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②岩本（旭永嶺）③海老名（富良野緑峰）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭工③旭永嶺▽走り高跳び ①渡辺一休（旭東）②山形（富良野緑峰）②瀬戸（旭西）▽走り幅跳び ①中西慧樹（アサヒズ・フェザー・アスリート・パフォーマンス）②柳瀬（旭龍谷）③佐藤（旭志峯）▽砲丸投げ ①木幡悠月（旭志峯）②森川（旭東）③阪口（剣淵高）▽やり投げ ①辰巳飛朱（上川高）②岩本（旭商）③須川（旭志峯）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②池田（士別南）③越野（神居東陸上少年団）▽８００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②斉藤（旭川ＴＲＣ）③越野（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②なよろＪＡＣ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）③桑原（なよろＪＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①斉藤杏美（旭川ＡＣ）②高橋（旭川ＡＣ）③堀（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①三好叶夢（永山）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②牛島（なよろＪＡＣ）③長田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）②山本（旭志峯）③岸（旭龍谷）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②菊地（旭志峯）③池田（北翔大）▽１５００㍍ ①藤田柚希（旭龍谷）②船奥（旭龍谷）③松原（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）②磯江（富良野緑峰）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭川ＡＣ③緑が丘中▽走り高跳び ①村上ひかり（旭農）②佐伯（緑が丘中）③丹羽（東鷹栖中）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②入山（旭龍谷）③松本（旭志峯）▽砲丸投げ ①落合夢（旭志峯）▽やり投げ ①対馬聡美（上川高）②大丸（上川高）③伊藤（旭永嶺）