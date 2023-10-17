　【男子】▽Ａ級　①十河翔太（あーる３０）②今井（旭龍谷高）③夏井坂（地方会員）③稲尾（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｂ級　①井上慧泉（ＭＩＴＣ）②北浜（Ｔ・Ｐジョイ）③小野寺（旭明成高）③吉村（宇治金時）▽４５歳以上　①榊原敬三（テニス・ラボ）②氏家（あーる３０）③佐藤（花咲テニス会）③下崎（テニス・ラボ）
　【女子】▽一般　①上村素敵（宮の森）②増田（カムイの盛）③高山（Ｎｅｘｕｓ）▽４５歳以上　①酒井まゆみ（Ｔ・Ｐジョイ）②瀧野（風のガーデン）③森川（風のガーデン）③伊藤（ゼブラ）