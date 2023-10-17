　◇決勝トーナメント▽１回戦　アストロ１―１（ＰＫ４―３）陵雲、ビータ１０―０神楽岡、ビアンコネロＦＣ０―０（ＰＫ３―２）リベルタ、コンサドーレ東川５―０ふらの▽準決勝　ビータ２―２（ＰＫ３―１）アストロ、コンサドーレ東川２―１ビアンコネロＦＣ▽決勝　ビータ３―２コンサドーレ東川