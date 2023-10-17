　◇決勝トーナメント▽１回戦　リヴァーレ１―０陵雲、ふらの０―０（ＰＫ６―５）グリンベアボーイズＡ、北鎮５―１永山南、上富良野２―０トロンコ▽準決勝　リヴァーレ３―０ふらの、北鎮１―１（ＰＫ４―３）上富良野▽決勝　リヴァーレ３―２北鎮▽３位決定戦　ふらの３―１上富良野