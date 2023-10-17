◇決勝トーナメント▽１回戦 リヴァーレ１―０陵雲、ふらの０―０（ＰＫ６―５）グリンベアボーイズＡ、北鎮５―１永山南、上富良野２―０トロンコ▽準決勝 リヴァーレ３―０ふらの、北鎮１―１（ＰＫ４―３）上富良野▽決勝 リヴァーレ３―２北鎮▽３位決定戦 ふらの３―１上富良野