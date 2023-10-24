　【男子】◇団体　①美瑛柔道少年団②旭川中央道場③東光③士別誠心館道場◇個人▽５０㌔級　①森八雲（誠心館）②藤原（美瑛）③奥沢（美瑛）③得能（美瑛）▽５５㌔級　①扇谷漣志朗（当麻）②広瀬（北柔会）③児玉（誠心館）③下田（中央）▽６０㌔＋６６㌔級　①阿部秀俊（美瑛）②国分（誠心館）③合田（中央）▽７３㌔級　①光永壮汰（名寄東）②木村（中央）③青木（美深）▽８１㌔＋９０㌔級　①高柳咲玖（旭川）②横井（東光）③谷口（誠心館）▽９０㌔超級　①秋山響（末広北）②斎藤（中央道場）③上村（末広北）③高橋（東光）
　【女子】◇団体　①旭川龍谷柔道クラブ②末広北柔道場③永山◇個人▽経験年数１年未満　①石山明音（旭川）②藤原（永山）▽４４㌔＋４８㌔級以下　①佐伯フラハ（永山）②鈴木（末広北）③村山（美深）▽５７㌔＋６３㌔級　①植松萌衣（誠心館）②清水（旭川）③坂本（当麻）▽７０㌔＋７０㌔超級　①葛岡桜華（当麻）②小山内（旭川龍谷柔道クラブ）③山口（旭川龍谷柔道クラブ）