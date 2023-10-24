【男子】◇団体 ①美瑛柔道少年団②旭川中央道場③東光③士別誠心館道場◇個人▽５０㌔級 ①森八雲（誠心館）②藤原（美瑛）③奥沢（美瑛）③得能（美瑛）▽５５㌔級 ①扇谷漣志朗（当麻）②広瀬（北柔会）③児玉（誠心館）③下田（中央）▽６０㌔＋６６㌔級 ①阿部秀俊（美瑛）②国分（誠心館）③合田（中央）▽７３㌔級 ①光永壮汰（名寄東）②木村（中央）③青木（美深）▽８１㌔＋９０㌔級 ①高柳咲玖（旭川）②横井（東光）③谷口（誠心館）▽９０㌔超級 ①秋山響（末広北）②斎藤（中央道場）③上村（末広北）③高橋（東光）

【女子】◇団体 ①旭川龍谷柔道クラブ②末広北柔道場③永山◇個人▽経験年数１年未満 ①石山明音（旭川）②藤原（永山）▽４４㌔＋４８㌔級以下 ①佐伯フラハ（永山）②鈴木（末広北）③村山（美深）▽５７㌔＋６３㌔級 ①植松萌衣（誠心館）②清水（旭川）③坂本（当麻）▽７０㌔＋７０㌔超級 ①葛岡桜華（当麻）②小山内（旭川龍谷柔道クラブ）③山口（旭川龍谷柔道クラブ）