【男子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦 旭川３―０永山南、神居東３―１緑が丘、神楽３―１東神楽、中央３―２北門◇代表決定リーグ 旭川３―１中央、旭川３―０神楽、旭川３―１神居東、中央３―２神楽、神居東３―２中央、神楽３―２神居東▽順位 ①旭川３勝０敗②神楽１勝２敗③神居東１勝２敗④中央１勝２敗（２～４位は得失点差による）
【女子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦 東神楽３―０神楽、美瑛３―２春光台◇代表決定リーグ 中央３―１東陽、中央３―１東神楽、中央３―０美瑛、東神楽３―１東陽、東陽３―２美瑛、東神楽３―２美瑛▽順位 ①中央３勝②東神楽２勝１敗③東陽１勝２敗④美瑛３敗
◆卓球 北海道中学校選抜大会旭川地区予選会（１０月２８日・鷹栖町総合体育館）
2023/10/31
【男子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦 旭川３―０永山南、神居東３―１緑が丘、神楽３―１東神楽、中央３―２北門◇代表決定リーグ 旭川３―１中央、旭川３―０神楽、旭川３―１神居東、中央３―２神楽、神居東３―２中央、神楽３―２神居東▽順位 ①旭川３勝０敗②神楽１勝２敗③神居東１勝２敗④中央１勝２敗（２～４位は得失点差による）
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