　【男子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦　旭川３―０永山南、神居東３―１緑が丘、神楽３―１東神楽、中央３―２北門◇代表決定リーグ　旭川３―１中央、旭川３―０神楽、旭川３―１神居東、中央３―２神楽、神居東３―２中央、神楽３―２神居東▽順位　①旭川３勝０敗②神楽１勝２敗③神居東１勝２敗④中央１勝２敗（２～４位は得失点差による）
　【女子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦　東神楽３―０神楽、美瑛３―２春光台◇代表決定リーグ　中央３―１東陽、中央３―１東神楽、中央３―０美瑛、東神楽３―１東陽、東陽３―２美瑛、東神楽３―２美瑛▽順位　①中央３勝②東神楽２勝１敗③東陽１勝２敗④美瑛３敗