　…形…
　【男女混合】◇幼児　①加藤大貴（誠和神）②三木（常明館）③加藤寛（誠和神）
　【男子】◇小学生▽１年　①藤田智輝（涛豊館）②吉田（沖剛柔）③荒田（玄制流）▽２年　①菊池月音（誠和神）②太田（誠和神）③伊藤（涛豊館）④中村（魁星舘）▽３年　①菊川陽向（常明館）②中井（明仁館）③西沢（常明館）④水沢（涛豊館）▽４年　①川音景都（誠和神）②吹田（未来塾）③柳沢（魁星舘）④五十嵐（沖剛柔）▽５年　①追出町健心（常明館）②横沢（松涛館）③堀口（誠和神）④河上（ワールド）▽６年　①北川流輝（常明館）②大杉（誠和神）③上森（ワールド）④寒河江（松涛館）◇中学生　①三村駿太（ワールド）②本保（ワールド）③佐々木（涛豊館）④鈴木（涛豊館）◇高校・大学・シニア　①村田悠翔（玄制流）②大隅（明仁館）③秋好（誠和神）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①田村晶（沖剛柔）②菊川（常明館）③佐藤（常明館）▽３年　①平野翼宿（ワールド）②山崎（常明館）③鎌倉（ワールド）▽４年　①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③古城（武徳会）▽５年　①菊川柚菜（常明館）②佐藤（常明館）③橋本（涛豊館）▽６年　①鈴木綸（涛豊館）②野々村（常明館）③山崎（常明館）④井元（涛豊館）◇中学生　①鍋島かなえ（未来塾）②佐藤（常明館）③赤間（明仁館）◇高校　①神谷翠（涛豊館）②菅原（誠心館）③千葉（常明館）◇大学・一般・シニア　①高瀬真美（常明館）②犬飼（明仁館）
　…組手…
　【男女混合】◇幼児　①加藤寛也（誠和神）②加藤大（誠和神）③堀口（誠和神）③松本（誠和神）
　【男子】◇小学生▽１年　①藤田智輝（涛豊館）②小島（涛豊館）③荒田（玄制流）③三村（未来塾）▽２年　①太田葵士（誠和神）②堀口（誠和神）③中村（魁星舘）③菊池（誠和神）▽３年　①中村翔謙（魁星舘）②西沢（常明館）③水沢（涛豊館）③目黒（ワールド）▽４年　①川音景都（誠和神）②五十嵐（沖剛柔）③松永（涛豊館）▽５年　①横沢弦（松涛館）②堀口（誠和神）③浅井（武徳会）③菅原（常明館）▽６年　①大沼心和（誠和神）②大杉（誠和神）③牧野（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生　①三村駿太（ワールド）②横沢（松涛館）③斉藤（誠和神）③上野（誠心館）◇高校　①佐藤漣成（涛豊館）②成田（誠和旭）③小森（誠和神）③秋好（誠和神）
　【女子】◇小学校▽１・２年　①田村晶（沖剛柔）②佐藤（常明館）③河村（ワールド）③亀屋（玄制流）▽３年　①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③橋本（涛豊館）▽４年　①中山こころ（涛豊館）②三上（涛豊館）③塚田（ワールド）③福岡（ワールド）▽５年　①橋本楓花（涛豊館）②南（誠和神）③平井（玄制流）③岩田（誠和神）▽６年　①野々村柚希（常明館）②高橋（沖剛柔）③鈴木（涛豊館）③井元（涛豊館）◇中学生　①荻原ゆあ（玄制流）②鍋島（未来塾）③樋上（涛豊館）③佐藤（常明館）◇高校・大学・一般　①高瀬真美（常明館）