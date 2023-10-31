…形…

【男女混合】◇幼児 ①加藤大貴（誠和神）②三木（常明館）③加藤寛（誠和神）

【男子】◇小学生▽１年 ①藤田智輝（涛豊館）②吉田（沖剛柔）③荒田（玄制流）▽２年 ①菊池月音（誠和神）②太田（誠和神）③伊藤（涛豊館）④中村（魁星舘）▽３年 ①菊川陽向（常明館）②中井（明仁館）③西沢（常明館）④水沢（涛豊館）▽４年 ①川音景都（誠和神）②吹田（未来塾）③柳沢（魁星舘）④五十嵐（沖剛柔）▽５年 ①追出町健心（常明館）②横沢（松涛館）③堀口（誠和神）④河上（ワールド）▽６年 ①北川流輝（常明館）②大杉（誠和神）③上森（ワールド）④寒河江（松涛館）◇中学生 ①三村駿太（ワールド）②本保（ワールド）③佐々木（涛豊館）④鈴木（涛豊館）◇高校・大学・シニア ①村田悠翔（玄制流）②大隅（明仁館）③秋好（誠和神）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①田村晶（沖剛柔）②菊川（常明館）③佐藤（常明館）▽３年 ①平野翼宿（ワールド）②山崎（常明館）③鎌倉（ワールド）▽４年 ①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③古城（武徳会）▽５年 ①菊川柚菜（常明館）②佐藤（常明館）③橋本（涛豊館）▽６年 ①鈴木綸（涛豊館）②野々村（常明館）③山崎（常明館）④井元（涛豊館）◇中学生 ①鍋島かなえ（未来塾）②佐藤（常明館）③赤間（明仁館）◇高校 ①神谷翠（涛豊館）②菅原（誠心館）③千葉（常明館）◇大学・一般・シニア ①高瀬真美（常明館）②犬飼（明仁館）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①加藤寛也（誠和神）②加藤大（誠和神）③堀口（誠和神）③松本（誠和神）

【男子】◇小学生▽１年 ①藤田智輝（涛豊館）②小島（涛豊館）③荒田（玄制流）③三村（未来塾）▽２年 ①太田葵士（誠和神）②堀口（誠和神）③中村（魁星舘）③菊池（誠和神）▽３年 ①中村翔謙（魁星舘）②西沢（常明館）③水沢（涛豊館）③目黒（ワールド）▽４年 ①川音景都（誠和神）②五十嵐（沖剛柔）③松永（涛豊館）▽５年 ①横沢弦（松涛館）②堀口（誠和神）③浅井（武徳会）③菅原（常明館）▽６年 ①大沼心和（誠和神）②大杉（誠和神）③牧野（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生 ①三村駿太（ワールド）②横沢（松涛館）③斉藤（誠和神）③上野（誠心館）◇高校 ①佐藤漣成（涛豊館）②成田（誠和旭）③小森（誠和神）③秋好（誠和神）

【女子】◇小学校▽１・２年 ①田村晶（沖剛柔）②佐藤（常明館）③河村（ワールド）③亀屋（玄制流）▽３年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③橋本（涛豊館）▽４年 ①中山こころ（涛豊館）②三上（涛豊館）③塚田（ワールド）③福岡（ワールド）▽５年 ①橋本楓花（涛豊館）②南（誠和神）③平井（玄制流）③岩田（誠和神）▽６年 ①野々村柚希（常明館）②高橋（沖剛柔）③鈴木（涛豊館）③井元（涛豊館）◇中学生 ①荻原ゆあ（玄制流）②鍋島（未来塾）③樋上（涛豊館）③佐藤（常明館）◇高校・大学・一般 ①高瀬真美（常明館）