　【男子】▽団体　①鷹栖②永山南③緑が丘③東明▽個人　①山崎海翔（東明）②唐崎（鷹栖）③上田（永山南）③甲斐（広陵）
　【女子】▽団体　①緑が丘②永山南③東明③啓北▽個人　①土佐楓羽織（東川）②安部（永山南）③植根（永山南）③武田（啓北）