　【男子】▽３年生以下　①花里晃季（ワンスターＴＴＣ）②射場（当麻クラブ）▽４年生　①尾野格之助（ＰＰファミリア）②大月（エレッズ旭川）▽５年生　①伊藤晴規（ワンスターＴＴＣ）②野村（当麻クラブ）③花里（ワンスターＴＴＣ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）▽６年生　①熊野陽琉也（ワンスターＴＴＣ）②尾野（Ｐ・Ｐファミリア）
　【女子】▽３年生以下　①重原こくわ（エレッズ旭川）▽４年生　①木村有亜（ＴＣけんぶちジュニア）②岡（エレッズ旭川）▽５年生　①伊藤咲羽（ノースゲート）▽６年生　①清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）②竹口（チームキヨスギ）