【男子】▽３年生以下 ①花里晃季（ワンスターＴＴＣ）②射場（当麻クラブ）▽４年生 ①尾野格之助（ＰＰファミリア）②大月（エレッズ旭川）▽５年生 ①伊藤晴規（ワンスターＴＴＣ）②野村（当麻クラブ）③花里（ワンスターＴＴＣ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）▽６年生 ①熊野陽琉也（ワンスターＴＴＣ）②尾野（Ｐ・Ｐファミリア）

【女子】▽３年生以下 ①重原こくわ（エレッズ旭川）▽４年生 ①木村有亜（ＴＣけんぶちジュニア）②岡（エレッズ旭川）▽５年生 ①伊藤咲羽（ノースゲート）▽６年生 ①清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）②竹口（チームキヨスギ）