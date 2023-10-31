①太田真理・坂本昌代（花咲クラブ）②川崎・岡（チームグランツ）③秋谷・野田（フリーダム・卓翔クラブ）③大谷・西沢（チームグランツ・個人）
◆卓球 第２９回旭川オープンレディース大会（１０月２８日・大成市民センター体育館）
2023/10/31
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