【男子】▽３回戦 緑が丘９８―１９神楽、広陵５２―２５北門、神居東５６―４８忠和、愛宕５２―３７当麻▽決勝リーグ 緑が丘７１―３９広陵、緑が丘８０―３０神居東、緑が丘５８―２９愛宕、神居東３８―３１広陵、愛宕３５―３３広陵、愛宕４９―３５神居東▽順位 ①緑が丘３勝②愛宕２勝１敗③神居東１勝２敗④広陵３敗▽優秀選手賞 室山航洋（緑が丘）
【女子】▽３回戦 当麻・比布中央６６―３１緑が丘、東神楽５０―４１東陽、上富良野５５―３６東明、愛宕６０―３９永山▽決勝リーグ 当麻・比布中央３７―３５東神楽、当麻・比布中央４５―３１上富良野、当麻・比布中央５２―２５愛宕、東神楽３９―３８上富良野、東神楽４９―３２愛宕、愛宕４６―３７上富良野▽順位 ①当麻・比布中央３勝②東神楽２勝１敗③愛宕１勝２敗④上富良野３敗▽優秀選手賞 大仙桃（当麻・比布中央）
◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会チャレンジステージ新人大会（１０月２２、２８日・当麻中体育館ほか）
2023/10/31
【男子】▽３回戦 緑が丘９８―１９神楽、広陵５２―２５北門、神居東５６―４８忠和、愛宕５２―３７当麻▽決勝リーグ 緑が丘７１―３９広陵、緑が丘８０―３０神居東、緑が丘５８―２９愛宕、神居東３８―３１広陵、愛宕３５―３３広陵、愛宕４９―３５神居東▽順位 ①緑が丘３勝②愛宕２勝１敗③神居東１勝２敗④広陵３敗▽優秀選手賞 室山航洋（緑が丘）
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