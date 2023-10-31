　▽順位　①アインスＦＳＶ②コンサドーレ２ｎｄ③緑が丘④トラウム２ｎｄ⑤愛宕⑥ＳＳＳＣ⑦稚内潮見が丘⑧広陵
　◇ベストイレブン▽ＧＫ　西池星矢（アインスＦＳＶ）▽ＤＦ　高橋前（サフォークランド士別サッカークラブジュニアユース）、高橋錬哉（アインスＦＳＶ）、増岡葦月（コンサドーレ旭川２ｎｄ）▽ＭＦ　谷本凛（緑が丘）、菅原空優（アインスＦＳＶ）、伊藤結空（緑が丘）、大久保皓太（アインスＦＳＶ）、内田桜央（コンサドーレ旭川２ｎｄ）▽ＦＷ　梅本爽太（愛宕）、河野良祐（アインスＦＳＶ）▽得点王　梅本爽太（愛宕）２７点