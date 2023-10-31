▽順位 ①アインスＦＳＶ②コンサドーレ２ｎｄ③緑が丘④トラウム２ｎｄ⑤愛宕⑥ＳＳＳＣ⑦稚内潮見が丘⑧広陵
◇ベストイレブン▽ＧＫ 西池星矢（アインスＦＳＶ）▽ＤＦ 高橋前（サフォークランド士別サッカークラブジュニアユース）、高橋錬哉（アインスＦＳＶ）、増岡葦月（コンサドーレ旭川２ｎｄ）▽ＭＦ 谷本凛（緑が丘）、菅原空優（アインスＦＳＶ）、伊藤結空（緑が丘）、大久保皓太（アインスＦＳＶ）、内田桜央（コンサドーレ旭川２ｎｄ）▽ＦＷ 梅本爽太（愛宕）、河野良祐（アインスＦＳＶ）▽得点王 梅本爽太（愛宕）２７点
◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権
2023/10/31
▽順位 ①アインスＦＳＶ②コンサドーレ２ｎｄ③緑が丘④トラウム２ｎｄ⑤愛宕⑥ＳＳＳＣ⑦稚内潮見が丘⑧広陵
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