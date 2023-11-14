【男子】◇リカーブ▽中学生 ①遠山大陽（旭教大付属）②守谷（明星）▽一般 ①松山解（北見工大）②内山（帯広）③斉藤（旭川）◇コンパウンド ①小出孝広（旭川）②射場（旭川）③前田（旭川）④高橋（滝川）⑤赤松（旭川）⑥松本（旭川）◇ベア・ボウ ①万子昱（札幌）

【女子】◇リカーブ▽一般 ①曽根朋子（苫小牧）◇コンパウンド ①本多由美子（旭川）