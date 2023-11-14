　【男子】◇リカーブ▽中学生　①遠山大陽（旭教大付属）②守谷（明星）▽一般　①松山解（北見工大）②内山（帯広）③斉藤（旭川）◇コンパウンド　①小出孝広（旭川）②射場（旭川）③前田（旭川）④高橋（滝川）⑤赤松（旭川）⑥松本（旭川）◇ベア・ボウ　①万子昱（札幌）
　【女子】◇リカーブ▽一般　①曽根朋子（苫小牧）◇コンパウンド　①本多由美子（旭川）