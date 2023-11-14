【男子】◇リカーブ▽小学生 ①内館奏人（西御料地）▽中学生 ①遠山大陽（旭教大付属）②守谷（明星）▽一般 ①松山解（北見工大）②平間（旭川）③内山（帯広）④山田（旭川）◇コンパウンド ①射場純一（旭川）②小出（旭川）③万（札幌）④松本（旭川）⑤赤松（旭川）
【女子】◇リカーブ▽小学生 ①平野優瞳（滝川第二）▽一般 ①曽根朋子（苫小牧）◇コンパウンド ①本多由美子（旭川）
◆アーチェリー 第１回旭川室内公認記録会（３日・リアルター夢りんご体育館）
2023/11/14
【男子】◇リカーブ▽小学生 ①内館奏人（西御料地）▽中学生 ①遠山大陽（旭教大付属）②守谷（明星）▽一般 ①松山解（北見工大）②平間（旭川）③内山（帯広）④山田（旭川）◇コンパウンド ①射場純一（旭川）②小出（旭川）③万（札幌）④松本（旭川）⑤赤松（旭川）
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