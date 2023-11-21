【男子】▽シングルス ①高畠柊斗（鷹栖）②川田（春光台）③岸本（春光台）④井上（鷹栖）▽ダブルス ①時田弥人・吉田澄晴（東明）②坂東・平尾（東陽）③山本大・三浦（東光）④鈴木・今富（東鷹栖）
【女子】▽シングルス ①池沢花恋（愛宕）②近藤（北門）③佐藤（東神楽）④伊藤（東鷹栖）▽ダブルス ①佐藤圭・村上志穏（東明）②村瀬・田川（広陵）③中村・宮本（東神楽）④水谷・谷川（北門）
◆バドミントン 第２２回北海道中学生新人大会旭川予選会（１９日・リアルター夢りんご体育館）
2023/11/21
【男子】▽シングルス ①高畠柊斗（鷹栖）②川田（春光台）③岸本（春光台）④井上（鷹栖）▽ダブルス ①時田弥人・吉田澄晴（東明）②坂東・平尾（東陽）③山本大・三浦（東光）④鈴木・今富（東鷹栖）
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