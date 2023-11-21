　【男子】▽シングルス　①高畠柊斗（鷹栖）②川田（春光台）③岸本（春光台）④井上（鷹栖）▽ダブルス　①時田弥人・吉田澄晴（東明）②坂東・平尾（東陽）③山本大・三浦（東光）④鈴木・今富（東鷹栖）
　【女子】▽シングルス　①池沢花恋（愛宕）②近藤（北門）③佐藤（東神楽）④伊藤（東鷹栖）▽ダブルス　①佐藤圭・村上志穏（東明）②村瀬・田川（広陵）③中村・宮本（東神楽）④水谷・谷川（北門）