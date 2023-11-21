【男子】◇団体▽１回戦 西神楽２―１東明、緑が丘３―０東神楽、忠和３―０光陽、東鷹栖２―１春光台、東陽３―０永山南、北門３―０明星、広陵３―０愛宕、東光２―１鷹栖▽２回戦 緑が丘２―１西神楽、東鷹栖２―１忠和、東陽２―０北門、広陵２―１東光▽準決勝 東鷹栖２―１緑が丘、東陽２―０広陵▽決勝 東陽２―０東鷹栖▽３位決定戦 緑が丘２―１広陵
【女子】◇団体▽１回戦 東鷹栖２―１永山南、明星３―０旭教大付属、北門３―０忠和、東神楽３―０東陽、広陵３―０春光台、鷹栖３―０光陽、東明３―０東光、愛宕３―０西神楽▽２回戦 東鷹栖２―１明星、東神楽２―１北門、広陵２―０鷹栖、愛宕２―０東明▽準決勝 東神楽２―１東鷹栖、愛宕２―０広陵▽決勝 愛宕２―０東神楽▽３位決定戦 東鷹栖２―０広陵
◆バドミントン 第５回道新杯中学校大会（４、１９日・リアルター夢りんご体育館ほか）
2023/11/21
【男子】◇団体▽１回戦 西神楽２―１東明、緑が丘３―０東神楽、忠和３―０光陽、東鷹栖２―１春光台、東陽３―０永山南、北門３―０明星、広陵３―０愛宕、東光２―１鷹栖▽２回戦 緑が丘２―１西神楽、東鷹栖２―１忠和、東陽２―０北門、広陵２―１東光▽準決勝 東鷹栖２―１緑が丘、東陽２―０広陵▽決勝 東陽２―０東鷹栖▽３位決定戦 緑が丘２―１広陵
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