【男子】▽Ａブロック 永山南・美瑛３４―１９当麻Ａ、永山南・美瑛４６―２２上富良野、永山南・美瑛３２―２５陵雲、永山南・美瑛３７―２９近文、上富良野３７―２０当麻Ａ、陵雲４５―８当麻Ａ、近文５９―１４当麻Ａ、陵雲４０―１１上富良野、近文３２―１０上富良野、陵雲３４―２６近文▽Ｂブロック 神居東２３―２３西御料地、忠和３０―１９神居東、神居東３０―１５当麻Ｂ、神居東４２―１８富良野・緑が丘、西御料地３４―２７忠和、西御料地４６―２０当麻Ｂ、西御料地４４―２０富良野・緑が丘、忠和４２―１６当麻Ｂ、忠和３３―１３富良野・緑が丘、当麻Ｂ２６―２２富良野・緑が丘▽Ｃブロック 中富良野・永山５２―７愛宕東、愛宕５８―１９愛宕東、愛宕東３１―１８旭川第三、中富良野・永山３１―３１愛宕、中富良野・永山５３―８旭川第三、愛宕５８―８旭川第三

【女子】▽Ｄブロック 千代田２０―０美瑛、東川４５―１７千代田、中富良野・旭川ドルフィン４１―１６千代田、向陵４７―８千代田、東川２０―０美瑛、中富良野・旭川ドルフィン２０―０美瑛、向陵２０―０美瑛、中富良野・旭川ドルフィン１６―６東川、向陵３６―２１東川、向陵３３―３０中富良野・旭川ドルフィン▽Ｅブロック 当麻Ａ２０―１８東神楽、神居東３１―１７当麻Ａ、忠和３８―１８当麻Ａ、当麻Ａ２２―１９当麻Ｂ、神居東２１―８東神楽、忠和３５―１７東神楽、当麻Ｂ２０―１９東神楽、神居東２５―１０忠和、神居東３１―１３当麻Ｂ、忠和３７―１３当麻Ｂ▽Ｆブロック 愛宕６３―１０東栄、愛宕３４―２６永山、上富良野４４―２３愛宕、愛宕３８―１５近文、永山５６―１７東栄、上富良野５２―５東栄、近文４３―１０東栄、上富良野５５―２４永山、永山５３―２１近文、上富良野５５―１３近文▽Ｇブロック 愛宕東３０―２６西御料地、緑が丘・陵雲２８―２２西御料地、西御料地３１―２５富良野、緑が丘・陵雲３３―２４愛宕東、愛宕東２７―８富良野、緑が丘・陵雲３５―１２富良野