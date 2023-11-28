　◇Ａ▽１ブロック　あいべつ２―０コスモス、えぞ松２―０コスモス、えぞ松２―０北門、北門１―１あいべつ▽２ブロック　東神楽２―０東栄、ほくと２―０東神楽、ウイングス１―１ほくと、ウイングス２―０永南、永南１―１東栄
　◇Ｂ▽１ブロック　東光メイツ１―１啓南、東光メイツ２―０比布フレッシュ、比布フレッシュ１―１うすばきちょう、うすばきちょう２―０啓南▽２ブロック　千代田２―０神楽岡、向陵２―０神楽岡、向陵１―１千代田
　◇Ｃ・Ｄ▽１ブロック　西御料２―０きまま、西御料２―０フレンズ、永山若妻会２―０フレンズ、永山若妻会２―０きまま▽２ブロック　ひがしかわ１―１忠和、ＥＡＳＴ倶楽部２―０忠和、ひがしかわ２―０ＥＡＳＴ倶楽部
　◇シニア▽１ブロック　旭川みなみ２―０きずな、旭川みなみ１―１わかば、わかば２―０こがねむし、はばたき２―０こがねむし、はばたき２―０きずな▽２ブロック　旭川大雪２―０せせらぎ、旭川ひがし２―０旭川大雪、旭川ひがし２―０せせらぎ