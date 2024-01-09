　▽１部　道北振興タイガース１６―７チーフスＧ、バトラ２６―０キューピッド▽２部　ＭＳサンリバーズ１５―１ｂｉｒ＆Ｃｅｓ、旭川ジェッツ１７―１メディクス、ＭＳサンリバーズ８―３旭川ジェッツ▽３部　旭川市役所レッドペッカーズ１―０モモンガーズ、日本製紙タートルズ７―５ブルーウィングス、モモンガーズ１０―１ブルーウィングス▽４部　ファイブスターズ１―０ブラスターズ、チェスカーズ１３―４十勝岳ボンバーズ