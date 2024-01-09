▽１部 道北振興タイガース１６―７チーフスＧ、バトラ２６―０キューピッド▽２部 ＭＳサンリバーズ１５―１ｂｉｒ＆Ｃｅｓ、旭川ジェッツ１７―１メディクス、ＭＳサンリバーズ８―３旭川ジェッツ▽３部 旭川市役所レッドペッカーズ１―０モモンガーズ、日本製紙タートルズ７―５ブルーウィングス、モモンガーズ１０―１ブルーウィングス▽４部 ファイブスターズ１―０ブラスターズ、チェスカーズ１３―４十勝岳ボンバーズ
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2024/01/09
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