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【男子】◇小学生▽１・２年 ①後藤充（富良野麓郷ＸＣ）②新岡（美瑛ＸＣ）③下田（京極クロスカントリー少年団）▽３・４年 ①五十嵐翔星（東神楽ＸＣ）②間宮（東光ＸＣ）③宮原（神居・伊の沢ＸＣ））▽５・６年 ①中村昌暉（朝日ＸＣ）②佐藤（東光ＸＣ）③窪田（和寒ＳＳ）◇中学生 ①矢野雅治（名寄）②和久（和寒）③毛内（留萌ＸＣ）◇成年（１６歳～４９歳以下） ①藤田紘基（立野ヶ原ＳＣ）②大平（千歳スキー連盟）▽壮年（５０歳代） ①田中はじめ（北旭川駅除雪員）②小宮山（ＫＯＭｓｋｉ）③田島（８ＳＰ４８）◇高年Ａ（６０歳代） ①藤崎知紀（旭岳ロープウェー）②安藤（永山くりの木幼稚園）③清田（美瑛ＸＣ）◇同Ｂ（７０歳以上） ①山本克俊（旭川スキー連盟）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①千種美遥（留萌ＸＣ）②尾作（留萌ＸＣ）③五十嵐（京極クロスカントリー少年団）▽３・４年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②池元（京極クロスカントリー少年団）③浜頭（当麻ＸＣ）▽５・６年 ①阿部七海（留萌ＸＣ）②北山（東光ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣ）◇中学生 ①藤原柚香（札幌東月寒）②五十嵐（京極）③金津（東明）