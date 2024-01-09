【男子】①大石陽斗・野瀬一颯（旭実）②下崎・岡本（旭実）③菅原・杉原（旭明成）③中川・中島（旭工）⑤那須・谷口（旭東）⑤熊谷・細川（旭実）⑤伊藤・佐々木（旭実）⑤小野・長尾（旭東）

【女子】①田中芽依・山田玲華（旭実）②荒井・高松（旭東）③神谷・鈴木（旭実）③杉林・内藤（旭実）⑤斎藤・堀江（旭実）⑤福本・佐藤（旭明成）⑤本間・後藤（旭東）⑤與田・高沢（旭東）