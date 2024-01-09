【男子】①大石陽斗・野瀬一颯（旭実）②下崎・岡本（旭実）③菅原・杉原（旭明成）③中川・中島（旭工）⑤那須・谷口（旭東）⑤熊谷・細川（旭実）⑤伊藤・佐々木（旭実）⑤小野・長尾（旭東）
【女子】①田中芽依・山田玲華（旭実）②荒井・高松（旭東）③神谷・鈴木（旭実）③杉林・内藤（旭実）⑤斎藤・堀江（旭実）⑤福本・佐藤（旭明成）⑤本間・後藤（旭東）⑤與田・高沢（旭東）
◆ソフトテニス 第６０回北海道高校インドア選手権大会旭川地区予選会（２０２３年１２月２６、２７日・リアルター夢りんご体育館）
2024/01/09
【男子】①大石陽斗・野瀬一颯（旭実）②下崎・岡本（旭実）③菅原・杉原（旭明成）③中川・中島（旭工）⑤那須・谷口（旭東）⑤熊谷・細川（旭実）⑤伊藤・佐々木（旭実）⑤小野・長尾（旭東）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆ソフトテニス 第６０回北海道高校インドア選手権大会旭川地区予選会（２０２３年１２月２６、２７日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆スキー 第７６回旭川市中学校連盟体育大会（２０２３年１２月３０日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 第７６回旭川市中学校連盟体育大会（２０２３年１２月２３、２８日・名寄健康の森クロスカントリーコースほか）
- ◆スキー ＳＡＪ公認第５１回旭川クロスカントリー競技大会フリー（４日・富沢クロスカントリーコース）
- ◆スキー ＳＡＪ公認第５１回旭川クロスカントリー競技大会フリー（４日・富沢クロスカントリーコース）
- ◆アイスホッケー 第４４回旭川リーグ大会１次リーグ（２０２３年１２月２２日～２０２４年１月４日・道北アークス大雪アリーナ）