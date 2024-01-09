…アルペン…

【男子】▽大回転 ①桑江常悟（旭川ジュニア）②廣瀬傑朋（比布レーシング）③栗谷川界（忠和）④田中理人（旭川ジュニア）▽回転 ①桑江常悟（旭川ジュニア）②栗谷川界（忠和）③田中理人（旭川ジュニア）④廣瀬傑朋（比布レーシング）

【女子】▽大回転 ①谷柚子菜（神居東）②南出紗李（神楽）③島崎叶望（朝日ＡＳＳ）④田中亜依（神楽）⑤荒谷成美（旭川テクニカル）⑥前島あい（東陽）⑦宗万知世（旭川テクニカル）▽回転 ①谷柚子菜（神居東）②南出紗李（神楽）③田中亜依（神楽）④島崎叶望（朝日ＡＳＳ）⑤荒谷成美（旭川テクニカル）⑥前島あい（東陽）⑦宗万知世（旭川テクニカル）