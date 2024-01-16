【男子】▽１回戦 ブリンガーズ９２―５６旭西、旭明成５３―５０旭川神田クラブ、中富良野クラブ１１９―２４旭藤星、旭志峯８０―５６レルム、旭教大９３―６４旭永嶺▽２回戦 旭川キシイ９１―７５ブリンガーズ、旭川ドランカーズ６７―６６旭実、旭医大７２―６８旭明成、旭工１１０―７６中富良野クラブ、旭川大雪クラブ８１―６１旭志峯、旭川トラッシュクラブ９３―７７旭東、旭川籠球クラブ１１１―３４旭農、旭龍谷９６―６６旭教大▽３回戦 旭川キシイ１１２―４８旭川ドランカーズ、旭工１０８―５７旭医大、旭川大雪クラブ１１０―６６旭川トラッシュクラブ、旭龍谷９４―７８旭川籠球クラブ▽準決勝 旭川キシイ７４―５６旭工、旭川大雪クラブ６１―４４旭龍谷▽決勝 旭川キシイ６５―５４旭川大雪クラブ▽最優秀選手 岡田卓也（旭川キシイ）

【女子】▽１回戦 旭商・旭農・東川・旭実８７―７１旭西、旭龍谷５８―５２旭北▽２回戦 旭川篭友会９１―６１旭商・旭農・東川・旭実、旭明成８１―３３旭南、スピリット９４―４４旭永嶺、旭藤星５７―３９旭龍谷▽準決勝 旭川篭友会６９―６８旭明成、旭藤星６５―４２スピリット▽決勝 旭藤星８０―４０旭川篭友会▽最優秀選手 佐々木優花（旭藤星）