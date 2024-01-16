【男子】▽１回戦 六合２―０北門、富良野西２―１永山▽準決勝 レオーネ２―０六合、神楽２―０富良野西▽決勝 レオーネ２―０神楽
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山南２―０鷹栖・愛別、神居東２―０北星、神居２―１旭教大付属、緑が丘２―０春光台、永山２―０神楽、明星２―０愛宕、東川２―０忠和、旭川２―０北門▽２回戦 永山南２―０神居東、神居２―０緑が丘、永山２―０明星、旭川２―０東川▽準決勝 永山南２―０神居、永山２―１旭川▽決勝 永山南２―０永山
◆バレーボール 協会長杯中学校大会（１３、１４日・東明中体育館ほか）
2024/01/16
【男子】▽１回戦 六合２―０北門、富良野西２―１永山▽準決勝 レオーネ２―０六合、神楽２―０富良野西▽決勝 レオーネ２―０神楽
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