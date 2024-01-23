【男子】◇小学生▽１年 ①新岡碧翔（美瑛ＸＣ）②紺野（名寄ＸＣ）▽２年 ①後藤充（富良野麓郷ＸＣ）②茶屋（かみふらのＸＣ少年団）③長谷川（富良野鳥沼ＸＣ）▽３年 ①五十嵐翔星（東川ＸＣ）②井上（名寄ＸＣ）③中田（東川ＸＣ）▽４年 ①間宮大翔（東光ＸＣ）②宮原（神居伊の沢ＸＣ）③北川（名寄ＸＣ）▽５年 ①宮下銀士郎（神居伊の沢ＸＣ）②松島（東川ＸＣ）③打本（富良野麓郷ＸＣ）▽６年 ①大内崇佑（鷹栖北野ＸＣ）②佐藤（東光ＸＣ）③山本（神居伊の沢ＸＣ）

【女子】◇小学生▽１年 ①北川莉花（名寄ＸＣ）②渡辺（鷹栖北野ＸＣ）③馬渕（富良野麓郷ＸＣ）▽２年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）▽３年 ①浜頭季子（当麻ＸＣスキー少年団）②西銘（富良野麓郷ＸＣ）③古川（富良野麓郷ＸＣ）▽４年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②小西美（富良野鳥沼ＸＣ）③小西雪（富良野鳥沼ＸＣ）▽５年 ①荒木彩花（富良野麓郷ＸＣ）②小松（富良野麓郷ＸＣ）③馬渕（富良野麓郷ＸＣ）▽６年 ①北山綾芽（東光ＸＣ）②羽田（東光ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）◇中学生 ①湯本喜衣（鷹栖北野ＸＣ）②内藤（鷹栖北野ＸＣ）

【男女混合】▽リレー ①神居伊の沢ＸＣ―Ａ②鷹栖北野ＸＣ―Ａ③東光ＸＣ