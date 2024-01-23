　【男子】◇小学生▽１年　①新岡碧翔（美瑛ＸＣ）②紺野（名寄ＸＣ）▽２年　①後藤充（富良野麓郷ＸＣ）②茶屋（かみふらのＸＣ少年団）③長谷川（富良野鳥沼ＸＣ）▽３年　①五十嵐翔星（東川ＸＣ）②井上（名寄ＸＣ）③中田（東川ＸＣ）▽４年　①間宮大翔（東光ＸＣ）②宮原（神居伊の沢ＸＣ）③北川（名寄ＸＣ）▽５年　①宮下銀士郎（神居伊の沢ＸＣ）②松島（東川ＸＣ）③打本（富良野麓郷ＸＣ）▽６年　①大内崇佑（鷹栖北野ＸＣ）②佐藤（東光ＸＣ）③山本（神居伊の沢ＸＣ）
　【女子】◇小学生▽１年　①北川莉花（名寄ＸＣ）②渡辺（鷹栖北野ＸＣ）③馬渕（富良野麓郷ＸＣ）▽２年　①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）▽３年　①浜頭季子（当麻ＸＣスキー少年団）②西銘（富良野麓郷ＸＣ）③古川（富良野麓郷ＸＣ）▽４年　①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②小西美（富良野鳥沼ＸＣ）③小西雪（富良野鳥沼ＸＣ）▽５年　①荒木彩花（富良野麓郷ＸＣ）②小松（富良野麓郷ＸＣ）③馬渕（富良野麓郷ＸＣ）▽６年　①北山綾芽（東光ＸＣ）②羽田（東光ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）◇中学生　①湯本喜衣（鷹栖北野ＸＣ）②内藤（鷹栖北野ＸＣ）
　【男女混合】▽リレー　①神居伊の沢ＸＣ―Ａ②鷹栖北野ＸＣ―Ａ③東光ＸＣ