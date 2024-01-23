【男子】◇高校 ①藤瀬柊吾（旭南）②阪本（旭南）③栗山（旭農）④水野（旭南）◇一般▽４段以下 ①宮腰卓②奥山③井上④須藤▽５段以上 ①桜井清和
【女子】◇高校 ①久我桃楓（旭藤星）②倉谷（旭南）③有木（旭農）④大塚（旭藤星）◇一般▽４段以下 ①長田谷陽花②山崎③岩田④村井▽５段以上 ①錦川奈緒美②太田③浜野
◆弓道 第４４回旭川冬季大会（２１日・東光公園武道館）
2024/01/23
【男子】◇高校 ①藤瀬柊吾（旭南）②阪本（旭南）③栗山（旭農）④水野（旭南）◇一般▽４段以下 ①宮腰卓②奥山③井上④須藤▽５段以上 ①桜井清和
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