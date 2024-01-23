【男子】◇ダブルス▽１年１部 ①森・清水（忠和）②西畑・蒔田（東神楽）③山内・吉川（忠和）③川村・園田（東鷹栖）▽同２部 ①久慈・松田（東光）②山本・高橋（東光）③米田・大畑（永山南）③菅野・山内（広陵）▽２年１部 ①時田・吉田（東明）②井上・高畠（鷹栖）③漆原・坂東（東陽）③竹沢・服部（広陵）▽同２部 ①山本・三浦（東光）②高橋・高山（西神楽）③青木・菊地（東陽）③粕谷・石月（永山南）

◇シングルス▽１年１部 ①高畠（鷹栖）②吉田（東明）③清水（忠和）③森（忠和）▽同２部 ①山本（東光）②米田（永山南）③小板橋（忠和）③松田（東光）▽２年１部 ①川田（春光台）②時田（東明）③鈴木（東鷹栖）③新関（東神楽）▽同２部 ①三浦（東光）②青木（東陽）③高橋（西神楽）③大河内（永山南）

【女子】◇ダブルス▽１年１部 ①水谷・谷口（春光台）②佐藤里・伊藤（忠和）③竹沢・奈良（広陵・旭教大付属）③真鍋・保志（東神楽）▽同２部 ①佐藤・早川（旭教大付属）②村瀬・北川（光陽）③中村・石井（明星）③森・安住（広陵）▽２年１部 ①中村・佐藤（東神楽）②佐藤・村上（東明）③狩集・宮内（東陽）③山田・宮崎（愛宕）▽同２部 ①千葉・安田（西神楽）②沼沢・梶沼（永山南）③宝里・中原（永山南）③沢村・田中（光陽）

◇シングルス▽１年１部 ①近藤（北門）②佐藤（東神楽）③谷口（春光台）③水谷（春光台）▽同２部 ①山下（鷹栖）②安住（広陵）③森（広陵）③中村（明星）▽２年１部 ①豊嶋（東鷹栖）②伊藤（東鷹栖）③村瀬（広陵）③中村（東神楽）▽同２部 ①千葉（西神楽）②植田（永山南）③宝里（永山南）③安田（西神楽）