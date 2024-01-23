【男子】◇ダブルス▽３年以下 ①塩崎旦陽・高畠楓馬（鷹栖北野）②宮崎・西畑（東神楽ジュニア）③玄・十河（東光）④高柳・佐藤（鷹栖北野）▽４年 ①平沼聖和・十河侑聖（東光）②山中・鈴木（鷹栖北野）③木村・辻村（北光）④相沢・平（北光）▽５年 ①樋口快・平林汰郎（鷹栖北野）②村上・小林（東光）③長野・吉川（東栄）④尾内・媚山（東栄）▽６年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②神野・森山（高台）③山中・出口（鷹栖北野）④鈴木・佐々木（東聖インパクト・近二）
【女子】◇ダブルス▽３年以下 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②吉田・青嶋（東光）③斉藤・栗原（東光）④石沢咲・高岡（東栄）▽４年 ①田村虹瑚・平尾沙和（東栄）②佐藤梨・川村（鷹栖北野）③中村・後藤（東神楽ジュニア）④佐藤結・富士原（鷹栖北野）▽５年 ①榊田愛結・平野心愛（東光）②井上・田中（鷹栖北野）③近藤・川村（近文）④山本・堀（東光）▽６年 ①堰八寧桜・和田杏虹（東聖インパクト・青雲ＢＣ）②日置・宮崎（鷹栖北野）③田川・太田（陵雲）④由藤・三牧（東光）
◆バドミントン 第５１回道新杯小学生大会（２０日・鷹栖町総合体育館）
2024/01/23
【男子】◇ダブルス▽３年以下 ①塩崎旦陽・高畠楓馬（鷹栖北野）②宮崎・西畑（東神楽ジュニア）③玄・十河（東光）④高柳・佐藤（鷹栖北野）▽４年 ①平沼聖和・十河侑聖（東光）②山中・鈴木（鷹栖北野）③木村・辻村（北光）④相沢・平（北光）▽５年 ①樋口快・平林汰郎（鷹栖北野）②村上・小林（東光）③長野・吉川（東栄）④尾内・媚山（東栄）▽６年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②神野・森山（高台）③山中・出口（鷹栖北野）④鈴木・佐々木（東聖インパクト・近二）
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