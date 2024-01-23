◇決勝トーナメントＡブロック▽１回戦 リヴァーレ３―２ふらの、上富良野５―０羽幌、トロンコ２―１ヴィータＡ、愛宕２―１神楽岡▽準決勝 上富良野４―１リヴァーレ、トロンコ３―１愛宕▽決勝 トロンコ５―２上富良野

◇同Ｂブロック▽１回戦 ビアンコネロＦＣ４―０留萌Ａ、東川Ａ１―１（ＰＫ７―６）北鎮Ｆ、アストロ６―０留萌Ｂ、グリンベアボーイズＡ３―３（ＰＫ５―４）忠和▽準決勝 ビアンコネロＦＣ５―１東川Ａ、アストロ５―０グリンベアボーイズＡ▽決勝 ビアンコネロＦＣ７―２アストロ