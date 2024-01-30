　【男子】▽４５歳代　①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②野沢（名寄地方スキー連盟）③高野（ジャガーレーシング）▽５０歳代　①矢部智彦（中頓別町スキー協会）②橋本（比布レーシング）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代　①原田達也（デサントスキーチーム）②大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③柳谷（ジャガーレーシング）▽６５歳代　①高橋宏明（ジャガーレーシング）②寺岡（峠レーシング）③嵯峨（室蘭スキー連盟）▽７０歳代　①有馬千春（峠レーシング）②熊谷（ジャステムレーシング）③森川（ルスツリゾート）▽７５歳代　①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③北原（峠レーシング）▽８０歳代　①大塚義孝（ジャガーレーシング）②橋本（ジャガーレーシング）③大塚（ジャガーレーシング）▽８５歳代　①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）
　【女子】▽４０歳代　①篠永久美子（美幌町スキー連盟）▽５０歳代　①大谷抄織（七飯アルペン）▽７０歳代　①結城素子（峠レーシング）