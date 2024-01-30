【男子】▽４５歳代 ①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②野沢（名寄地方スキー連盟）③高野（ジャガーレーシング）▽５０歳代 ①矢部智彦（中頓別町スキー協会）②橋本（比布レーシング）③手島（Ｒ・Ｉスキークラブ）▽５５歳代 ①原田達也（デサントスキーチーム）②大村（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③柳谷（ジャガーレーシング）▽６５歳代 ①高橋宏明（ジャガーレーシング）②寺岡（峠レーシング）③嵯峨（室蘭スキー連盟）▽７０歳代 ①有馬千春（峠レーシング）②熊谷（ジャステムレーシング）③森川（ルスツリゾート）▽７５歳代 ①立岡一男（ジャガーレーシング）②押岡（北友スキークラブ）③北原（峠レーシング）▽８０歳代 ①大塚義孝（ジャガーレーシング）②橋本（ジャガーレーシング）③大塚（ジャガーレーシング）▽８５歳代 ①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）

【女子】▽４０歳代 ①篠永久美子（美幌町スキー連盟）▽５０歳代 ①大谷抄織（七飯アルペン）▽７０歳代 ①結城素子（峠レーシング）