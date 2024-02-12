▽１部 横山友樹（エレッズ旭川）▽２部 伊東大地（枝幸音標卓球クラブ）▽３部 上田竣太（アスタリスク旭川）▽４部 阿部涼乃（富良野ＳＣ）▽５部 窪田邦彦（ウィナーズ）▽６部 上田凛（アスタリスク旭川）▽７部 庄子佳佑（グッドスピード）▽８部 黒沢靖志（グッドスピード）▽９部 北本忍（遠軽クラブ）▽１０部 盛川敬輔（愛宕スニーカークラブ）▽１１部 蒲沢芳治（愛宕スニーカークラブ）▽１２部 大谷一揮（翔くんとゆかいな仲間達）▽１３部 斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽１４部 清水心結（旭川ＨＴＴＣ）▽１５部 清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）▽１６部 西森郁子（卓翔クラブ）▽１７部 樅山敦紀（スピンオフ）▽１８部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１９部 茂木宏太（日章少年団）▽２０部 松ヶ瀬龍生（旭医大）▽２１部 秋田志穂（旭医大）▽２２部 金田佳代（ウィナーズ）▽２３部 石井智章（個人）▽２４部 上西貢生（個人）▽２５部 坂下政敏（個人）▽２６部 佐々木小梅（あすなろクラブ）▽２７部 渡辺万紀（あすなろクラブ）▽２８部 土肥宜昭（大成クラブ）▽２９部 長田秀樹（チームキヨスギ）▽３０部 佐藤洋一（北彩都病院）▽３１部 伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３２部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３３部 大原恵達（当麻クラブ）▽３４部 高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３５部 尾野晋太朗（ＰＰファミリア）▽３６部 押田裕見子（フレンズ）▽３７部 木南美由紀（フリーダム）▽３８部 小半歩美（陵雲クラブ）▽３９部 宮内たか子（迷球会）▽４０部 尾野格之助（ＰＰファミリア）▽４１部 佐藤璃音（グッドスピード）▽４２部 山口裕太朗（個人）▽４３部 会田栄喜（当麻クラブ）▽４４部 安達佑星（チームキヨスギ）