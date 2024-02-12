　▽１部　横山友樹（エレッズ旭川）▽２部　伊東大地（枝幸音標卓球クラブ）▽３部　上田竣太（アスタリスク旭川）▽４部　阿部涼乃（富良野ＳＣ）▽５部　窪田邦彦（ウィナーズ）▽６部　上田凛（アスタリスク旭川）▽７部　庄子佳佑（グッドスピード）▽８部　黒沢靖志（グッドスピード）▽９部　北本忍（遠軽クラブ）▽１０部　盛川敬輔（愛宕スニーカークラブ）▽１１部　蒲沢芳治（愛宕スニーカークラブ）▽１２部　大谷一揮（翔くんとゆかいな仲間達）▽１３部　斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽１４部　清水心結（旭川ＨＴＴＣ）▽１５部　清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）▽１６部　西森郁子（卓翔クラブ）▽１７部　樅山敦紀（スピンオフ）▽１８部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１９部　茂木宏太（日章少年団）▽２０部　松ヶ瀬龍生（旭医大）▽２１部　秋田志穂（旭医大）▽２２部　金田佳代（ウィナーズ）▽２３部　石井智章（個人）▽２４部　上西貢生（個人）▽２５部　坂下政敏（個人）▽２６部　佐々木小梅（あすなろクラブ）▽２７部　渡辺万紀（あすなろクラブ）▽２８部　土肥宜昭（大成クラブ）▽２９部　長田秀樹（チームキヨスギ）▽３０部　佐藤洋一（北彩都病院）▽３１部　伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３２部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３３部　大原恵達（当麻クラブ）▽３４部　高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３５部　尾野晋太朗（ＰＰファミリア）▽３６部　押田裕見子（フレンズ）▽３７部　木南美由紀（フリーダム）▽３８部　小半歩美（陵雲クラブ）▽３９部　宮内たか子（迷球会）▽４０部　尾野格之助（ＰＰファミリア）▽４１部　佐藤璃音（グッドスピード）▽４２部　山口裕太朗（個人）▽４３部　会田栄喜（当麻クラブ）▽４４部　安達佑星（チームキヨスギ）