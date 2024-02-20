　…形…
　【男女混合】◇幼児　①三木結翔（常明館）②伊東（明仁館）③北條（明仁館）④佐藤根（魁星舘）
　【男子】◇小学生▽１年　①村上大翔（魁星舘）②荒田（玄制流）③上田蓮（魁星舘）④上田湊（魁星舘）▽２年　①佐藤根颯翔（魁星舘）②菊池（誠和神）③中村（魁星舘）④太田（誠和神）▽３年　①上田琉人（魁星舘）②石川（魁星舘）③高松（魁星舘）④中井（明仁館）▽４年　①今村琉楓（魁星舘）②柳沢（魁星舘）③吹田（未来塾）④川音（誠和神）▽５年　①追出町健心（常明館）②安斎（魁星舘）③熊谷（明仁館）④横沢（松涛館）▽６年　①今村望蒼（魁星舘）②大杉（誠和神）③菅野（ワールド）④大沼（誠和神）◇中学生　①三村駿太（ワールド）②斉藤（誠和神）③沢田（松涛館）④佐々木（涛豊館）◇高校　①河合晴紀（涛豊館）
　【女子】◇小学生▽１年　①加賀谷理緒（魁星舘）②鈴木（魁星舘）③西田（ワールド）▽２年　①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③長谷川（魁星舘）▽３年　①上野如栞（誠心館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽４年　①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③大竹（誠和神）▽５年　①橋本楓花（涛豊館）②伊藤（未来塾）③早坂（常明館）▽６年　①鈴木綸（涛豊館）②大西（未来塾）③野々村（常明館）④井元（涛豊館）◇中学生　①鍋島かなえ（未来塾）②赤間（明仁館）③萩原（玄制流）◇高校・大学・一般　①神谷翠（涛豊館）②鈴木（常明館）③高瀬（常明館）
　…組手…
　【男女混合】◇幼児　①加藤寛也（誠和神）②松本（誠和神）③那須（誠和神）③石田（誠和神）
　【男子】◇小学生▽１年　①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③藤田（涛豊館）③村上（魁星舘）▽２年　①太田葵士（誠和神）②堀口（誠和神）③佐藤根（魁星舘）③中村（魁星舘）▽３年　①中村翔謙（魁星舘）②上田（魁星舘）③下神田（誠和神）③石川（魁星舘）▽４年　①川音景都（誠和神）②高城（魁星舘）③大迫（涛豊館）③五十嵐（沖剛柔）▽５年　①横沢弦（松涛館）②河上（ワールド）③高松（魁星舘）③堀口（誠和神）▽６年　①大杉駿介（誠和神）②三上（涛豊館）③大沼（誠和神）③上森（ワールド）◇中学生　①横沢廉翔（松涛館）②三村（ワールド）③平野（ワールド）③斉藤（誠和神）◇高校　①荻原魁大（玄制流）②三上（玄制流）③河合（涛豊館）
　【女子】◇小学生▽１年　①鈴木瑠奈（魁星舘）②加賀屋（魁星舘）▽２年　①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③山本（和道流）③長谷川（魁星舘）▽３年　①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③亀山（誠和旭）③橋本（涛豊館）▽４年　①塚本彩莉（魁星舘）②大竹（誠和神）③中山（涛豊館）③三上（涛豊館）▽５年　①早坂美里（常明館）②橋本（涛豊館）▽６年　①小森よつ葉（誠和神）②高橋（沖剛柔）③野々村（常明館）③鈴木（涛豊館）◇中学生　①荻原ゆあ（玄制流）②鍋島（未来塾）③吹田（未来塾）③樋上（涛豊館）◇高校・大学・一般　①鈴木心琴（常明館）②高瀬（常明館）