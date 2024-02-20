…形…

【男女混合】◇幼児 ①三木結翔（常明館）②伊東（明仁館）③北條（明仁館）④佐藤根（魁星舘）

【男子】◇小学生▽１年 ①村上大翔（魁星舘）②荒田（玄制流）③上田蓮（魁星舘）④上田湊（魁星舘）▽２年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②菊池（誠和神）③中村（魁星舘）④太田（誠和神）▽３年 ①上田琉人（魁星舘）②石川（魁星舘）③高松（魁星舘）④中井（明仁館）▽４年 ①今村琉楓（魁星舘）②柳沢（魁星舘）③吹田（未来塾）④川音（誠和神）▽５年 ①追出町健心（常明館）②安斎（魁星舘）③熊谷（明仁館）④横沢（松涛館）▽６年 ①今村望蒼（魁星舘）②大杉（誠和神）③菅野（ワールド）④大沼（誠和神）◇中学生 ①三村駿太（ワールド）②斉藤（誠和神）③沢田（松涛館）④佐々木（涛豊館）◇高校 ①河合晴紀（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①加賀谷理緒（魁星舘）②鈴木（魁星舘）③西田（ワールド）▽２年 ①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③長谷川（魁星舘）▽３年 ①上野如栞（誠心館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽４年 ①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③大竹（誠和神）▽５年 ①橋本楓花（涛豊館）②伊藤（未来塾）③早坂（常明館）▽６年 ①鈴木綸（涛豊館）②大西（未来塾）③野々村（常明館）④井元（涛豊館）◇中学生 ①鍋島かなえ（未来塾）②赤間（明仁館）③萩原（玄制流）◇高校・大学・一般 ①神谷翠（涛豊館）②鈴木（常明館）③高瀬（常明館）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①加藤寛也（誠和神）②松本（誠和神）③那須（誠和神）③石田（誠和神）

【男子】◇小学生▽１年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③藤田（涛豊館）③村上（魁星舘）▽２年 ①太田葵士（誠和神）②堀口（誠和神）③佐藤根（魁星舘）③中村（魁星舘）▽３年 ①中村翔謙（魁星舘）②上田（魁星舘）③下神田（誠和神）③石川（魁星舘）▽４年 ①川音景都（誠和神）②高城（魁星舘）③大迫（涛豊館）③五十嵐（沖剛柔）▽５年 ①横沢弦（松涛館）②河上（ワールド）③高松（魁星舘）③堀口（誠和神）▽６年 ①大杉駿介（誠和神）②三上（涛豊館）③大沼（誠和神）③上森（ワールド）◇中学生 ①横沢廉翔（松涛館）②三村（ワールド）③平野（ワールド）③斉藤（誠和神）◇高校 ①荻原魁大（玄制流）②三上（玄制流）③河合（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①鈴木瑠奈（魁星舘）②加賀屋（魁星舘）▽２年 ①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③山本（和道流）③長谷川（魁星舘）▽３年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③亀山（誠和旭）③橋本（涛豊館）▽４年 ①塚本彩莉（魁星舘）②大竹（誠和神）③中山（涛豊館）③三上（涛豊館）▽５年 ①早坂美里（常明館）②橋本（涛豊館）▽６年 ①小森よつ葉（誠和神）②高橋（沖剛柔）③野々村（常明館）③鈴木（涛豊館）◇中学生 ①荻原ゆあ（玄制流）②鍋島（未来塾）③吹田（未来塾）③樋上（涛豊館）◇高校・大学・一般 ①鈴木心琴（常明館）②高瀬（常明館）