　▽１部　旭医大Ａ１５―０バトラ▽２部　旭川ジェッツ８―５ｂｉｒ＆Ｃｅｓ、キューピッド１５―０ＭＳサンリバーズ▽３部　メディクス３―２日本製紙タートルズ、モモンガーズ６―３ブルーウィングス▽４部　ファイブスターズ６―４ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ６―３ブラスターズ