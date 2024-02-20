【女子】◇４年生以下▽決勝トーナメント１回戦 鷹栖北野C２―０高台Ｂ、鷹栖北野Ｄ２―０北光Ｂ、新富２―１陵雲Ｃ、東栄Ｂ２―０鷹栖北野Ｅ▽同準決勝 鷹栖北野Ｃ２―１鷹栖北野Ｄ、東栄Ｂ２―０新富▽同決勝 東栄Ｂ２―１鷹栖北野Ｃ

◇５・６年生▽決勝トーナメント１回戦 東光Ｂ２―１鷹栖北野Ｂ、東聖・青雲２―１北光Ａ、鷹栖北野Ａ２―０東光Ｃ、陵雲Ａ２―０東光Ａ▽同準決勝 東聖・青雲２―１東光Ｂ、鷹栖北野Ａ２―０陵雲Ａ▽同決勝 東聖・青雲２―１鷹栖北野Ａ