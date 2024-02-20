【男子】▽１回戦 当麻５３―３９上富良野、陵雲５６―１５美瑛、愛宕東４５―４４富良野、神居東５４―２９永山、愛宕６５―１２永山南、西御料地９１―３４旭川第三、近文６９―２０忠和

【女子】▽１回戦 近文２７―２１緑が丘、富良野２０―０中富良野、永山４２―３４東神楽、当麻５４―３１東栄▽２回戦 近文４３―２３陵雲、神居東４１―３４東川、向陵５７―４５忠和、千代田６０―３１富良野、永山５６―２５愛宕、上富良野４１―２６旭川ドルフィン、西御料地３９―１４愛宕東、当麻６８―１２美瑛