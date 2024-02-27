【男子】▽２回戦 当麻４６―７陵雲、神居東４１―３６愛宕東、愛宕４７―２９西御料地、緑が丘６３―２０近文▽準決勝 当麻６５―２４神居東、愛宕４６―２７緑が丘▽決勝 当麻５９―３０愛宕▽３位決定戦 神居東４０―２５緑が丘▽優秀選手賞 石黒岳大（当麻）▽年間敢闘賞 小形祥哉（美瑛）

【女子】▽３回戦 神居東３５―１８近文、千代田２０―０向陵、上富良野４６―３４永山、当麻６０―１２西御料地▽準決勝 千代田４４―３１神居東、当麻３１―２５上富良野▽決勝 千代田３９―３７当麻▽３位決定戦 上富良野４７―２９神居東▽優秀選手賞 奈良かえで（千代田）▽年間敢闘賞 藤沢実央（向陵）