　◇男子▽２回戦　ボンズ９４―６３トラッシュクラブ、クラフト８３―６１神田クラブ、クローバー９１―７４バブリーズ、神心会６２―５５ネイディア
　◇シニア▽２回戦　トラッシュシニア７４―６６ナイツ、ＢＢＳ６４―５５トラクターズ、レジスタンス８３―５２カミカゼクラブ、アパッシュ５６―４５ドンパ