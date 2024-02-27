【女子】◇Ａ▽１クラス ①太田真理・坂本昌代（花咲クラブ）②佐々木文・佐々木小（あすなろクラブ）▽２クラス ①草創富美子・粟田純子（花咲クラブ）②下條・小半（陵雲クラブ）▽３クラス ①石井るみ子・三浦かおり（あたごクラブ）②西森・野田（卓翔クラブ）◇Ｂ▽１クラス ①谷保明美・今野裕子（はまなすクラブ）②武田・福井（あすなろクラブ・あたごクラブ）▽２クラス ①坂尻初枝・武藤章子（あたごクラブ）②高井・辻（やよい・個人）◇Ｃ▽１クラス ①押田裕見子・堀川久美子（フレンズ・個人）②江波・佐々木（ひまわりクラブ）▽２クラス ①大泉みさえ・木南美由紀（フレンズ）②小田野・三上（チョレイな女達）◇Ｄ▽１クラス ①今村紀子・泉喬子（はまなすクラブ）②水戸・秦（あたごクラブ・エレッズ旭川）▽２クラス ①清末定子・柿本昌子（ひまわりクラブ）②吉本・三浦（東旭川クラブ）