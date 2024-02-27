　▽１部　①金子朔空・福田空②清水・中井▽２部　①雑賀充輝・西山洸生②片野・蒲沢▽３部　①小半歩美・吉田恒輝②沢井・鈴木美▽４部　①石田彰三・秋谷よし江②小半姫・逢坂▽５部　①河内歳男・谷垣勉②渡辺・田中▽６部　①蒔田龍・蒔田義仁②鈴木雫・森▽７部　①長尾喜代幸・上田治代②尾栢・原田▽８部　①石田康幸・高沢武子②長谷川・貝津▽９部　①浜頭梨音・堀彩心②小泉・石坂