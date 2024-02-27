【男子】◇４年生以下▽決勝トーナメント１回戦 東光Ｂ２―０東神楽ジュニアＢ、東聖インパクト２―０新富・近二Ｂ▽同準決勝 東光Ｂ２―０鷹栖北野Ｄ、鷹栖北野Ｃ２―０東聖インパクト▽同決勝 東光Ｂ２―０鷹栖北野Ｃ

◇５・６年生▽決勝トーナメント１回戦 近文Ａ２―１神居・東聖・青雲、東光Ａ２―０東神楽ジュニアＡ、高台Ａ２―１神居ジュニア、鷹栖北野Ａ２―０東栄Ａ▽同準決勝 東光Ａ２―０近文Ａ、高台Ａ２―１鷹栖北野Ａ▽同決勝 高台Ａ２―１東光Ａ