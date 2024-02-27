　▽１部　道北振興タイガース１５―０バトラ、チーフスＧ３―３旭医大Ａ▽２部　旭川ジェッツ６―６旭医大Ｂ▽３部　チェスカーズ１１―６日本製紙タートルズ▽４部　紋別ドリフトアイス４―１ファイブススターズ、紋別ドリフトアイス５―１ブラスターズ