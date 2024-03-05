◇男子▽準決勝 ボンズ７９―５２神心会、クローバー６８―５８クラフト
◇シニア▽準決勝 レジスタンス５８―５４ＢＢＳ、旭川トラッシュクラブシニア６４―５２アパッシュ
◇ミックス▽準決勝 リアルＭ２０―０旭川しんきん、レルム１０５―４７中野ピストンズ
◇エンジョイ トルネード７１―６０アポロ１３
◆バスケットボール 第１９回旭川カップ大会（３日・忠和公園体育館）
2024/03/05
◇男子▽準決勝 ボンズ７９―５２神心会、クローバー６８―５８クラフト
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