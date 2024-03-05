　◇男子▽準決勝　ボンズ７９―５２神心会、クローバー６８―５８クラフト
　◇シニア▽準決勝　レジスタンス５８―５４ＢＢＳ、旭川トラッシュクラブシニア６４―５２アパッシュ
　◇ミックス▽準決勝　リアルＭ２０―０旭川しんきん、レルム１０５―４７中野ピストンズ
　◇エンジョイ　トルネード７１―６０アポロ１３