【男子】▽シニアⅠ部 ①阿部悟・丹羽暁久（北見）②山本・島田（旭川）▽同Ⅱ部 ①吉本安男・高橋健一（北見・旭川）▽同Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②寺西・御厩（旭川・札幌）
【女子】▽シニアⅡ部 ①川崎瑞恵・坂部美由紀（旭川）②佐藤・武田（札幌・旭川）▽同Ⅲ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②名和・原（旭川）③勝見・藤田（白老・札幌）
◆ソフトテニス 第４４回北海道選抜インドア旭川大会（３日・リアルター夢りんご体育館）
2024/03/05
【男子】▽シニアⅠ部 ①阿部悟・丹羽暁久（北見）②山本・島田（旭川）▽同Ⅱ部 ①吉本安男・高橋健一（北見・旭川）▽同Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②寺西・御厩（旭川・札幌）
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