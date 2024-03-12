【男子】▽一般５１㌔（１６歳以上） ①鈴木貴弘（山形チームアレーヨネザワ）２時間１４分０４秒８②森口（日大）③古田（中央大）▽同１７㌔（１６歳～５９歳） ①Ｊｅｏｎｇ Ｊｕｎｈｗａｎ（韓国）４３分３２秒３②石川（山形チームＡｌｌＥＺ）③中島（名寄旅クラブ）▽同１７㌔（６０歳以上） ①佐野克彰（旭川）４９分５０秒４②鈴木（千歳チーム丹野塾）③鈴木（石狩かわばた内科クリニック）▽同８㌔（１６歳以上） ①原雅和（札幌）２６分４５秒０②大平（札幌光るちゃまる）③安藤（旭川永山くりの木幼稚園）▽中学生８㌔ ①Ｌｅｅ Ｓｅｏｗｏｎ（韓国）２３分４５秒７②松島（東神楽中）③原田（鷹栖中）▽小学生８㌔ ①大内崇佑（鷹栖北野ＳＣ）２３分４８秒１②Ｐａｒｋ Ｊａｅ Ｙｅｏｎ（韓国）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）

【女子】▽一般３４㌔（１６歳以上） ①米田和美（チームＰＩＮＫＩＯＮ）１時間４１分５５秒０②佐藤（函館トライアスロン）③ＧＯＮＧ ＧＵＩＰＩＮＧ（東京）▽同１７㌔（１６歳以上） ①Ｈｅｏ Ｂｕｇｙｅｏｎｇ（韓国）５１分１９秒５②服部（旭川チームＨＡＮＺＯ）③武者（帯広ＸＣスキー）▽同８㌔（１６歳以上） ①佐々木富子（帯広クロスカントリークラブ）②佐々木（旭川はこにわ保育園）③小野（鷹栖）▽中学生８㌔ ①Ｃｈｏ Ｄａｅｕｎ（韓国）②Ｌｅｅ ｈａ ｂｉｎ（韓国）③山口（新得屈足中）▽小学生８㌔ ①田中志依（新得屈足ＸＣ）②山口（新得屈足ＸＣ）③大内（鷹栖北野ＸＣ）

…スーパースプリント…

▽小学生男女１～３年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）▽同男子４～６年 ①大内崇佑（鷹栖北野ＸＣ）②山本優羽（神居伊の沢ＸＣ）③棟方翔愛（神居伊の沢ＸＣ）▽同女子４～６年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②佐藤和花（鷹栖北野ＸＣ）③岡澤桜（鷹栖北野ＸＣ）▽中学生男子 ①川村優太（東神楽）②二階堂清矢（神居東）③山下健生（神居・伊の沢ＸＣ）▽一般（高校生以上） ①上田千春（東海大）②石川謙太郎（マキノスキークラブ）③成田大地（國學院大）