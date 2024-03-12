【男子】◇ダブルス ①後藤啓太・菊地瑛仁（北海道菊卓会）②粟田・谷（エレッズ旭川）③長沢・荻原（エレッズ旭川・円山クラブ）③菅原・浜岸（ワンスター・卓球ラボ）◇シングルス▽低学年 ①井上奏太（野幌卓球ＪＳＣ）②加藤（ｆｉｎｅｓｔａｒｓ）③屋木（スネイルズ）③西山（札内クラブ）▽高学年 ①神原暖太（ＰｉｎｇＴ）②後藤（北海道菊卓会）③粟田（エレッズ旭川）③荻原（円山クラブ）
【女子】◇ダブルス ①真野楓・佐藤蘭（美唄スタージュニア）②伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）③難波・速水（ワンスターＴＴＣ）③藤田・中村（北海道菊卓会）◇シングルス▽低学年 ①河野楓花（浦河ジュニア）②浜岸（卓球ラボミソノ）③新津（札内クラブ）③岡田（Ｇｉａｎｚ根室）▽高学年 ①真野楓（美唄スタージュニア）②佐藤（美唄スタージュニア）③速水（ワンスター）③難波（ワンスター）
◆卓球 第２回小学生オープン旭川大会（９日・鷹栖町総合体育館）
2024/03/12
【男子】◇ダブルス ①後藤啓太・菊地瑛仁（北海道菊卓会）②粟田・谷（エレッズ旭川）③長沢・荻原（エレッズ旭川・円山クラブ）③菅原・浜岸（ワンスター・卓球ラボ）◇シングルス▽低学年 ①井上奏太（野幌卓球ＪＳＣ）②加藤（ｆｉｎｅｓｔａｒｓ）③屋木（スネイルズ）③西山（札内クラブ）▽高学年 ①神原暖太（ＰｉｎｇＴ）②後藤（北海道菊卓会）③粟田（エレッズ旭川）③荻原（円山クラブ）
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