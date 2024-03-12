【男子】▽Ａ組 ①下崎進②白戸③千葉④福本▽Ｂ組 ①若林道彦②得能③米田④平岡
【女子】▽Ａ組 ①池田とし子②吉田③早坂④返町▽Ｂ組 ①吉川しのぶ②森川③川瀬④深谷
◆テニス 第11回ジョイ杯旭川ベテラン大会（４日・リアルター夢りんご体育館）
2024/03/12
【男子】▽Ａ組 ①下崎進②白戸③千葉④福本▽Ｂ組 ①若林道彦②得能③米田④平岡
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