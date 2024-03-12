　◇男子▽決勝　クローバー６６―６２ボンズ
　◇シニア▽決勝　トラッシュシニア６３―５９レジスタンス
　◇ミックス▽決勝　レルム５４―４６リアルＭ
　◇エンジョイ　トラッシュ女子ミックス６３―６１アポロ１３