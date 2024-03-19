【男子】◇団体▽高校 ①旭農Ａ②旭南③士別翔雲Ａ◇個人▽高校 ①糸田愁史（旭農）②菅原（旭南）③阿部（旭農）④手塚（士別翔雲）⑤田渕（旭商）⑥出川（旭商）
【女子】◇団体▽高校 ①旭商Ａ②旭南Ｃ③士別翔雲◇個人▽高校 ①高瀬由菜（旭南）②成瀬（旭商）③今井（旭南）④小原（旭商）⑤尾形（士別翔雲）⑥原田（旭藤星）
【男女混合】◇団体▽一般 ①弓道会旭川Ｂ②弓道会旭川Ｃ③弓道会旭川Ａ◇個人▽一般 ①井坂慶子（美瑛弓道会）②原（旭川弓道会）③西股（旭川弓道会）④奥村（旭川弓道会）⑤佐竹（旭川弓道会）⑥上平（旭川弓道会）
◆弓道 第２回旭川地区大会（１０日・東光公園武道館）
2024/03/19
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