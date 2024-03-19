　▽準決勝　旭川ＭＳサンリバーズ１８―０網走アイスイーグルス、室蘭スティンガーズ・札幌スターズジュニア合同７―０北見ミントジュニア・中標津アイスブレッツ合同▽決勝　旭川ＭＳサンリバーズ９―２室蘭スティンガーズ・札幌スターズジュニア合同▽３位決定戦　北見ミントジュニア・中標津アイスブレッツ合同３―２網走アイスイーグルス