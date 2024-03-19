▽１部 バトラ１５―５チーフスＧ、道北振興タイガース１１―１旭医大Ａ▽２部 旭川ジェッツ７―３キューピッド▽３部 日本製紙タートルズ６―５ブルーウィングス▽４部 紋別ドリフトアイス６―３旭川市役所レッドペッカーズ、ブラスターズ３―２ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ６―２ファイブスターズ
◆アイスホッケー 第４４回旭川市長杯リーグ大会（８～１４日・道北アークス大雪アリーナ）
2024/03/19
スポーツの記録 最新の記事
- ◆テニス 旭川室内ダブルス大会（９、１０日・和寒町総合体育館）
- ◆ソフトテニス 北海道百歳会第７回大会（１７日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆バドミントン 第４６回高校学年別大会兼ＦＤ杯大会（１７日・忠和公園体育館ほか）
- ◆バドミントン 第２２回シニア年代別大会旭川オープン（１７日・大成市民センター体育館）
- ◆スキー 旭川スキー指導員会ポールチャレンジカップ（１０日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
- ◆アイスホッケー 第３５回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪中学生Ｕ１８大会（１７日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４４回旭川市長杯リーグ大会（８～１４日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆弓道 第２回旭川地区大会（１０日・東光公園武道館）