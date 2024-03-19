　▽１部　バトラ１５―５チーフスＧ、道北振興タイガース１１―１旭医大Ａ▽２部　旭川ジェッツ７―３キューピッド▽３部　日本製紙タートルズ６―５ブルーウィングス▽４部　紋別ドリフトアイス６―３旭川市役所レッドペッカーズ、ブラスターズ３―２ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ６―２ファイブスターズ